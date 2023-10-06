Готовность была 200%: тренер «Авангарда» заявил, что «Ак Барс» за год стал сильнее

Тренер «Авангарда» отметил усиление в качестве игры казанского «Ак Барса»

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец заявил, что казанский «Ак Барс» в этом сезоне сильнее, нежели в прошлом. Напомним, что накануне, 5 октября, «Авангард» уступил «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиши (КХЛ) со счетом 4:5.

Михаил Кравец назвал игру боевой и отметил, что она даже была похода на плей-офф. Он считает, что команда прибавила по самому качеству игры, а также отдельно отметил игру вратаря, назвав ее достойной.