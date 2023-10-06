Казанцы поднялись на третье место: «Ак Барс» одержала победу над омским «Авангардом»

«Авангард» завершил выездную серию 5 октября поражением от «Ак Барса» в Казани

В домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, который проходил накануне, 5 октября, казанская команда «Ак Барс» одержала победу над омским «Авангардом».

Счет открыл гость - нападающий «Авангарда» Игорь Мартынов. Но «Ак Барс» сравняли его уже в начале второго периода: шайбу в дальний угол ворот забросил защитник Даниил Журавлев.

Спустя еще минуту омичи вновь вернули преимущество благодаря Риду Буше, но в конце второго периода второй гол забил и «Ак Барс» - отличился Александр Радулов. Он, кстати, прервал 11-матчевую безголевую серию.

В третий раз вышел вперед «Авангард»: уже спустя две с половиной минуты, шайба оказалась на счету у Владимира Ткачева. После казанцам удалось сравняться в большинстве, гол был забыл форвардом Вадимом Шипачевым.

Четвертая шайба «Ак Барса» на счету у форварда Дмитрия Яшкина. В трех шайбах принял участие защитник казанской команды Дмитрий Юдин, который впервые в карьере набрал три очка за матч.

Под конец третьего периода гости сравняли счет: шайба была забита защитником Либором Шулака. В овертайме победную шайбу забросил Радулов, оформив дубль.

В активе «Ак Барса» сейчас 19 очков после 14 игр. По результатам встречи казанцы поднялись на третье место Востока.