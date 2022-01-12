Казань нацелилась на Олимпиаду? Какие турниры мирового уровня столица Татарстана примет в 2022 году

Столица Татарстана по праву продолжает называться спортивной столицей России. Чуть ли не каждый год в Казани стабильно проводятся различные спортивные события не только федерального, а международного уровня. А местные спортивные клубы во всех самых известных дисциплинах считаются грандами и всегда борются только за самые высокие места:

- хоккейный «Ак Барс» оказался в шаге от финала Кубка Гагарина и получил лишь бронзовые медали

- футбольный «Рубин» занял 4 место в прошедшем сезоне и квалифицировался в еврокубки

- баскетбольный УНИКС вышел сразу в два финала: Еврокубка и Единой Лиги ВТБ

- волейбольный «Зенит-Казань» в 10 раз в своей истории выиграл Кубок России

- ватерпольный «Синтез» стал чемпионом России

Если добавить индивидуальные виды спорта, то этот список можно продолжать еще долго. Однако, отрадно, что спортивные результаты не становятся самоцелью - в республике делают большую ставку на проведение крупных мероприятий, которые не в меньшей степени популяризуют спорт среди жителей республики. Так и в следующем году в столице Татарстана по планом должны были пройти еще несколько соревнований международного масштаба, однако, как известно уже сейчас, некоторых из них Казань лишилась.

Чемпионат мира по волейболу

С 26 августа по 11 сентября следующего года впервые в истории Россия примет Чемпионат мира по волейболу. Особенным этот турнир сделает также и то, что в роли организаторов выступят сразу десять городов. Среди этих десяти досталось место и Казани.



Фото: Kazanfirst.ru

Так, в столице Татарстана состоятся 6 матчей второго этапа чемпионата мира (2-4 сентября), а сами игры пройдут в «Баскет-Холле». Проводить крупные волейбольные турниры на домашней арене баскетбольного УНИКСа уже не в новинку - в 2018 здесь проводился «Финал четырех» волейбольной Лиги Чемпионов.

Чемпионат мира по плаванию

Разрешение на проведение Чемпионата мира - 2022 по плаванию на короткой воде Казань получила еще летом 2017 года. Однако, после мощнейшего допингового скандала, WADA запретила России проводить международные соревнования на своей территории вплоть до 17 декабря 2022 года включительно.



Фото: dspkazan.com

Ирония же в том, что Чемпионат мира по плаванию в Казани должен стартовать именно 17 декабря. В связи с этим для России было сделано исключение: Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предоставило международной федерации плавания (FINA) разрешение на проведение соревнований, которые пройдут с 17 по 22 декабря следующего года во Дворце водных видов спорта. Кроме того, накануне турнира в столице РТ пройдет всемирная конвенция FINA.

Чемпионат мира по киберспорту

А вот организаторам чемпионата мира по киберспорту в Казани повезло чуть меньше. Еще осенью лично Рустам Минниханов анонсировал проведение в столице республики Чемпионата мира по киберспорту в 2022 году. Но до последнего было не ясно, как и кем будет организован сей турнир, и кто выступит в роли участников.



Фото: itandlife.ru

Однако, ответов долго ждать не пришлось, ибо Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вынесла запрет на проведение соревнований в связи антидопинговыми санкциями. В Татарстане не отчаиваются и уже подали заявку на проведение первых киберспортивных «Игр будущего - 2023».

Специальные зимние Олимпийские игры

Еще одни соревнования, которые ранее никогда не принимались российской стороной. Специальная Олимпиада - это международные спортивные игры, в которых принимают участие спортсмены с нарушениями в интеллектуальном развитии, а главная цель таких игр вовсе не победы и медали, а еще один шаг к тому, чтобы общество научилось правильно воспринимать людей с ограниченными интеллектуальными возможностями.



Фото: ksp.kzn.ru

Изначально игры были запланированы на 22-28 января 2022 года, но вмешался коронавирус и соревнования было решено перенести на год позже. Об этом уже официально сообщила пресс-служба Всемирных зимних Олимпийских игр.