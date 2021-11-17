Авербух о конкуренции в женской сборной перед Олимпиадой: Валиева может проиграть только сама себе

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, а также продюсер "Ледникового периода" Илья Авербух назвал главного фаворита олимпийского сезона в женском фигурном катании. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Камила Валиева абсолютно недосягаема. Если она катается чисто, то конкурировать с ней невозможно почти никому. Не думаю, что я здесь кому-то открываю секрет. Камила Валиева может проиграть только Камиле Валиевой. Но у нас есть ещё два места в олимпийской сборной, за которые будут биться девочки."

Напомним, зимние олимпийские игры в Токио стартуют 4 февраля и будут длиться до 20 февраля 2022 года.