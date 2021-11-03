Спортивный календарь Казани на ноябрь: УНИКС и Зенит в Европе, Рубин и Ак Барс в погоне за лидерами

По традиции, осенние месяца являются самыми насыщенными в плане спортивных соревнований. Начинают набирать обороты баскетбольная и волейбольная лиги, хоккейный чемпионат приближается к своему экватору, а футбольная Премьер-лига проводит свой последний полноценный месяц перед уходом на спячку.

Столица Татарстана, как всегда, имеет представительство во всех крупных видах спорта, потому календарь на ноябрь будет крайне насыщенным для казанских болельщиков. Вашему вниманию, спортивный календарь Казани на ноябрь.

«Ак Барс»

Хоккейному коллективу в этом месяце предстоит провести сразу 9 встреч. 4 из них «Ак Барс» проведет дома и еще 5 в гостях. Особенно выделяются матчи против «Автомобилиста», СКА и московского «Динамо».



Фото: ak-bars.ru

4 ноября 17:00 «Ак Барс» - «Сибирь»

6 ноября 17:00 «Ак Барс» - «Автомобилист»

16 ноября 19:30 «Спартак» - «Ак Барс»

18 ноября 18:00 «Динамо» Рига - «Ак Барс»

20 ноября 17:00 «Торпедо» - «Ак Барс»

23 ноября 19:30 «Ак Барс» - «Динамо» Рига

25 ноября 19:30 «Ак Барс» - СКА

28 ноября 17:00 «Нефтехимик» - «Ак Барс»

30 ноября 19:30 «Динамо» Москва - «Ак Барс»

«Рубин»

«Рубин» Слуцкого, кажется, наконец, выбрался из кризиса и впервые за 11 матчей добился победы. На самом деле дела у казанцев не таких плохи как кажутся. До той же еврокубковой зоны всего четыре очка, и если в ноябре рубиновые соберут по полной, то есть шанс приблизиться и к лидерам, но для начала в игре против этих самых лидеров («Сочи» и «Динамо») нужно взять очки.



Фото: rubin-kazan.ru

7 ноября 16:30 «Ростов» - «Рубин»

21 ноября 19:30 «Сочи» - «Рубин»

28 ноября 16:30 «Рубин» - «Динамо»

УНИКС

В концовке октября казанские баскетболисты выдали просто что-то с чем-то, оформив две подряд победы в Евролиге над испанскими грандами «Басконией» и «Реал Мадридом». УНИКС заметно подтянул свои позиции в турнирной таблице Евролиги, но расслабляться некогда - впереди команду ждут матчи не легче. Особого внимания достойны матчи против двух лидеров Евролиги - французского АСВЕЛа и миланской «Олимпии», а также игры против ЦСКА в рамках Единой Лиги ВТБ.



Фото: unics.ru

4 ноября 22:00 АСВЕЛ - УНИКС

7 ноября 14:00 УНИКС - ЦСКА

11 ноября 22:00 «Панатинаикос» - УНИКС

14 ноября 18:00 УНИКС - «Астана»

17 ноября 19:00 УНИКС - «Олимпия Милан»

19 ноября 19:00 УНИКС - «Альба»

26 ноября 21:00 «Црвена Звезда» - УНИКС

«Зенит-Казань»

Волейбольный «Зенит» на данный момент является самой стабильной казанской командой в этом сезоне. В 5 матчах Суперлиги казанцы добыли 5 побед с общим счетом по сетам 15-0. Однако, ровно с таким же результатом в чемпионате идет и новосибирский «Локомотив», с которым «Зениту» предстоит сыграть в этом месяце. Кроме того, подопечные Вербова вступят и в борьбу за Кубок ЕКВ - соперник эстонский «Бигбанк».



Фото: zenit-kazan.com

6 ноября 19:00 «Зенит-Казань» - «Динамо»

9 ноября 20:00 «Бигбанк» - «Зенит-Казань»

10 ноября 20:00 «Зенит-Казань» - «Бигбанк»

13 ноября 19:00 «Зенит Санкт-Петербург» - «Зенит-Казань»

20 ноября 19:00 «Зенит-Казань» - «Локомотив»

26 ноября 18:30 «Зенит-Казань» - «Динамо-ЛО»

27 ноября 18:30 «Зенит-Казань» - «Нефтяник»

28 ноября 18:30 «Кузбасс» - «Зенит-Казань»