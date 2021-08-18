Уже сегодня в Казани стартует главное хоккейное событие этого лета "TANECO Кубок Чемпионов". Участие в турнире примут 4 клуба-обладателя Кубка Гагарина. СКА, "Авангард", "Салават Юлаев" и конечно же команда-хозяйка, казанский "Ак Барс". К данному турниру можно относиться по-разному. С одной стороны это все тот же предсезонный турнир.



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С другой, "TANECO Кубок Чемпионов" за свою немноголетнюю историю обрел широкую популярность среди болельщиков, и за счет громкого состава участников начал восприниматься не просто как выставочный турнир, а больше как серия контрольных игр перед самым стартом сезона, на котором важно проверить себя на фоне топ-клубов лиги, показать свое лицо, а также обрадовать болельщиков победой над принципиальным соперником. Поэтому ждать от турнира неинтересных и проходных игр ждать точно не стоит, в каждом из матчей будет борьба.

Что касаемо "Ак Барса", то пока что в этой предсезонке обновленный коллектив выступает не очень убедительно. Команду сильно штормит, подводит и реализация. Безусловно, связано это с колоссальным обновлением состава - полностью поменяли всех легионеров, а на смену старым лидерам с российским паспортом пришли новые. На то, чтобы полностью притереться к новым партнерам нужно время. Поэтому стоит лишь подождать.

"Что касается состояния, то оно немного разное. После Мемориала Ромазана чуть-чуть поменяли подготовку, переехали на «Татнефть Арену». Состояние разнонаправленное, выравниваем ребят потихоньку. Думаю, турнир проведём в неплохой форме" - сказал главный тренер Дмитрий Квартальнов на пресс-конференции после открытой тренировки.

Однако, даже при этом никто не снимает с казанского клуба ответственности за результат. В домашнем турнире перед своими болельщиками важно сыграть не то, что достойно. Важно выигрывать кубок. Об этом на пресс-конференции говорили и главный тренер, и новичок "Ак Барса" Дмитрий Кагарлицкий.