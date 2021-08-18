Уже сегодня в Казани стартует главное хоккейное событие этого лета "TANECO Кубок Чемпионов". Участие в турнире примут 4 клуба-обладателя Кубка Гагарина. СКА, "Авангард", "Салават Юлаев" и конечно же команда-хозяйка, казанский "Ак Барс". К данному турниру можно относиться по-разному. С одной стороны это все тот же предсезонный турнир.
Фото: Бизнес Online
С другой, "TANECO Кубок Чемпионов" за свою немноголетнюю историю обрел широкую популярность среди болельщиков, и за счет громкого состава участников начал восприниматься не просто как выставочный турнир, а больше как серия контрольных игр перед самым стартом сезона, на котором важно проверить себя на фоне топ-клубов лиги, показать свое лицо, а также обрадовать болельщиков победой над принципиальным соперником. Поэтому ждать от турнира неинтересных и проходных игр ждать точно не стоит, в каждом из матчей будет борьба.
Что касаемо "Ак Барса", то пока что в этой предсезонке обновленный коллектив выступает не очень убедительно. Команду сильно штормит, подводит и реализация. Безусловно, связано это с колоссальным обновлением состава - полностью поменяли всех легионеров, а на смену старым лидерам с российским паспортом пришли новые. На то, чтобы полностью притереться к новым партнерам нужно время. Поэтому стоит лишь подождать.
"Что касается состояния, то оно немного разное. После Мемориала Ромазана чуть-чуть поменяли подготовку, переехали на «Татнефть Арену». Состояние разнонаправленное, выравниваем ребят потихоньку. Думаю, турнир проведём в неплохой форме" - сказал главный тренер Дмитрий Квартальнов на пресс-конференции после открытой тренировки.
Однако, даже при этом никто не снимает с казанского клуба ответственности за результат. В домашнем турнире перед своими болельщиками важно сыграть не то, что достойно. Важно выигрывать кубок. Об этом на пресс-конференции говорили и главный тренер, и новичок "Ак Барса" Дмитрий Кагарлицкий.
"Думаю, любой турнир для хозяев – особенный, хочется одержать победу. Придут наши болельщики, мы играем на своей площадке, хотелось бы победить, хорошо сыграть. Очень много работы, есть моменты, которые нам надо улучшать. Надеюсь, мы сможем сыграть достойно" - заявил главный тренер "Ак Барса".
"Этот турнир обязательно надо выигрывать. Придут наши болельщики, это очень важный турнир. Нельзя проигрывать так, как мы проигрывали в Магнитогорске. Ставим перед собой цель выиграть турнир" - отметил новичок казанского клуба Дмитрий Кагарлицкий.
Старт хоккейного турнира также был ознаменован и проведением форума по спортивному маркетингу. В числе спикеров на данном мероприятии выступали представители КХЛ, "Ак Барса", омского "Авангарда", уфимского "Салавата Юлаева", футбольного "Зенита" и многие другие.
SMM специалисты, маркетологи и просто креативные люди, работающие во благо клубов, делились секретами своей работы в социальных сетях и обсуждали реалии и перспективы спортивного маркетинга в России. Одним из главных событий форума стали дебаты SMM специалистов "Ак Барса" и "Авангарда" - получилось эффектно и довольно познавательно.
По большому счету это мероприятие стало первым в своем роде, теперь по планам организаторов оно должно стать традицией.
Большой хоккей после небольшого перерыва возвращается в Казань. Дебютная игра состоится уже сегодня - "Ак Барс" сыграет с петербургским СКА.
комментарии