Перед предстоящей игрой мало кто сомневался в победе "Рубина". Первый матч против польского "Ракува" завершился нулевой ничьей, и в ответной встрече все начиналось заново. Фактически все было в руках команды из Казани.

Совпадение ли, но возвращение еврокубков в Казань пришлось на 12 августа - день, когда 16 лет назад "Рубин" дебютировал на европейской арене, победив в гостях венский "Рапид". Об этом не раз напоминали болельщикам за несколько часов до начала матча, пытаясь строить определенные параллели.

Конфликты внутри

При этом у "Рубина" хватало своих проблем. За несколько дней до игры между клубом и руководством арены началась настоящая информационная война из-за плохого газона на стадионе "Ак Барс Арена". Через какое-то время стороны, кажется, обсудили детали и решили, что больше на поле стадиона другие нефутбольные мероприятия проводится не будут.



Фото: состояние газона перед началом матча

А уже в день матча случился конфликт между фанатами и правоохранительными органами. Первые собирались пронести на стадион безобидный баннер в поддержку команды, вторые не разрешили этого сделать. В итоге, произошло очередное недопонимание, а фанаты устроили акцию протеста, не скандируя на протяжении всей игры.



Фото: акция протеста фанатов "Рубина"

Все это не могло не отразиться на игре команды, которая явно чувствовала напряжение вокруг.

Антураж матча

Татарстан - один из немногих регионов России, в котором местный Роспотребнадзор пошел навстречу и разрешил проведение мероприятий хотя бы на 30% от вместимости арены. И теперь почти каждый матч "Рубин" собирает своеобразный аншлаг. Да, это аншлаг не при 100%-ной вместимости, но все же.

Почти все билеты были раскуплены, и на матче собралось порядка 12 тысяч зрителей. Стоит отметить, что время проведения матча было выбрано подстать казанскому болельщику. 7 часов вечера - лучшее время для похода на футбол после рабочего дня.

Равная игра и голливудская развязка

Вопреки ожиданиям, "Рубин" не доминировал по игре. Крепкая польская команда умело прессинговала и оставляла казанцам минимум свободы на футбольном поле. Вся игра команды Слуцкого шла через главную звезду клуба - Хвичу Кварацхелию, но даже он не смог помочь команде завезти мяч в ворота.

Ближе всего к голу "Рубин" был во втором тайме, когда после подачи штрафного датчанин Оливер Абильдгор перевисел в воздухе защитников и с головы отправил мяч в притирку со штангой - круглый угодил в штангу. Это был последний опасный момент в основное время матча.

Дополнительная тридцатиминутка еще долго будет сниться казанским болельщикам. Сначала рубиновые упустили пару опасных моментов, после чего последовало нелепое удаление защитника "Рубина" Ильи Самошникова и незамедлительное наказание - гол "Ракува". За 10 минут до конца счет стал 0:1.

На лицах хозяев было написано недоумение и беспомощность. Казанцы начали биться об стенку, но результата это не приносило, а на последней минуте футбольный Бог подарил "Рубину" великолепный шанс в виде пенальти.

К мячу подошел новичок клуба Сеад Хакшабанович. Именно ему было суждено решить исход этого поединка. Черногорец взял короткий разбег, послал мяч в самый дальний угол, но вратарь взял удар. Тут же прозвучал финальный свисток об окончании матча. Черногорец рухнул на газон со слезами на глазах, а поляки плакали от счастья.

Для столь маленькой и скромной команды победа над "Рубином" сродни победам казанцев над "Интером" или "Челси". Настолько это был большой праздник для "Ракува". "Рубин" же вылетел из еврокубков, так и не успев в них толком поиграть.

На пресс-конференции после матча главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий заявил, что для него это был самый драматичный матч в жизни, и сейчас он находится на краю пропасти.

«Какие у нас планы? Мы пять минут назад проиграли драматичную игру. У меня такой драматичной игры не было никогда в жизни. И если вы можете, вися над пропастью, планировать свой отпуск, я вам сильно завидую…»

Если искать плюсы в данном поражении, то "Рубин" разгрузил себе календарь. Теперь команде будет легче сосредоточиться на Чемпионате России, чтобы снова в конце сезона бороться за попадание в еврокубки..