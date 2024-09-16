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Звезда сериала «Король и Шут» выпущен после задержания

Российский актер Евгений Ткачук был освобожден ...

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Российский актер Евгений Ткачук был освобожден после задержания в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает информационное агентство 78.ru.

Инцидент произошел 15 сентября, когда Ткачук был задержан в Пулково. У актера нашли курительную трубку и сверток с неизвестным веществом. Актер не смог объяснить, что находилось в свертке, и, согласно данным Mash, предполагается, что это могла быть марихуана.

Ткачук был проверен по статье 229.1 Уголовного кодекса РФ, которая касается контрабанды наркотических средств. В случае подтверждения обвинений, актеру грозят серьезные последствия, включая тюремное заключение и штраф до одного миллиона рублей, либо штраф в размере его заработка за период до пяти лет.

Евгений Ткачук начал свою карьеру в кино в 2004 году с роли в фильме «Московская сага». С тех пор он снялся в более чем 70 картинах, включая такие проекты, как «Король и Шут», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Повелитель ветра», «Тихий Дон», «Годунов. Продолжение», «Бесы» и «Мир! Дружба! Жвачка!».

Следствие продолжается, и поклонники актера с интересом ожидают дальнейшего развития событий.

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