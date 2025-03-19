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«Жизнь в марте рухнет»: астролог Глоба назвал четыре знака Зодиака, которых ждут неожиданные неприятности

Начало весны сопровождается важными астрономиче...

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Начало весны сопровождается важными астрономическими явлениями, и одно из них – частичное солнечное затмение 29 марта. По мнению астролога Павла Глобы, его влияние будет ощущаться в течение месяца.

Что принесёт это затмение?

Этот период подходит для завершения старых дел, пересмотра приоритетов и избавления от лишнего. Также это время для подведения итогов и выхода из бесперспективных отношений. Однако начинать масштабные проекты пока не рекомендуется.

Влияние на знаки зодиака

Наиболее чувствительные к затмению:

Овен, Весы, Рак, Козерог – представителям этих знаков стоит быть осторожнее. Возможны сложные ситуации, которые могут привести к важным переменам. Важно избегать поспешных решений.

Благоприятное влияние:

Лев, Стрелец, Водолей, Близнецы – для вас затмение откроет новые возможности и принесёт удачные предложения. Однако стоит избегать спонтанных решений и авантюр.

Нейтральное влияние:

Телец, Дева, Скорпион, Рыбы – затмение почти не повлияет на вашу жизнь, если только в вашем личном гороскопе нет сильных аспектов Лунных узлов.

Солнечное затмение – это время переоценки ценностей и отказа от ненужного. Будьте внимательны к знакам судьбы и не торопитесь с принятием важных решений в этот период.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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