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Жительницу России ждал большой сюрприз после покупки красной икры: будьте осторожны

Жительницу России ждал большой сюрприз после покупки красной икры: будьте осторожны

iris-trikotazh.ru

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Граждан Российской Федерации в преддверии новогодних праздников призывают более ответственно и внимательно подходить к выбору одного из самых популярных продуктов для застолья.

В связи с тем, что в России совсем скоро настанет долгожданный Новый год, многие граждане начали уже в настоящее время закупаться продуктами для праздничного стола, чтобы успеть купить то, что ближе к концу декабря может сильно подорожать.

К продуктам, покупаемым заранее относится и красная икра, однако как было сказано выше, следует выбирать данный продукт очень тщательно, в противном случае можно нарваться на подделку. Так, в городе Дзержинск женщина приобрела баночку лососевой икры в районе универмага за 250 рублей, но дома обнаружила, что внутри содержится ненастоящая поддельная икра, сообщает progorodnn.ru.

Специалисты утверждают, что при выборе икры в супермаркетах и универмагах прежде всего стоит обращать внимание на цену красной икры: если один килограмм продукта стоит меньше чем 4 тысячи рублей, то перед покупателями, скорее всего, имитация, другими словами, фальшивка.

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