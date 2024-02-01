Жир слезет без вариантов: 1 феноменальный трюк до идеала отмоет духовку
ovidoors.ru
Использование агрессивных химических средств для очистки посуды и мебели могут причинить вред в первую очередь самой посуде, а также самочувствию того, кто их использует, например, вызвать аллергию. Однако, когда вам нужно очистить что-то от большого жирового нагара, необязательно прибегать к вышеназванным методам, так как существуют более щадящие и доступные методы очистки. Одним из таких методов поделился портал ussurmedia.
Этот способ по очистке духовки пищевой содой и уксусом действительно эффективен и безопасен для окружающей среды. Вот пошаговая инструкция:
- В миске смешайте 1/2 стакана пищевой соды с водой так, чтобы получилась сметанообразная паста.
- Нанесите пасту на внутренние поверхности духовки, фокусируясь на загрязненных участках. Избегайте нанесения на нагревательные элементы.
- Оставьте пасту на пару часов или в случае сильного загрязнения на всю ночь. Это даст соде время размягчить жир и загрязнения.
- Затем намочите губку и протрите внутреннюю поверхность духовки. Если налет не уходит легко, используйте распылитель с уксусом.
- При необходимости добавьте немного жидкости для мытья посуды, чтобы усилить удаление жира.
- В завершении протрите всю поверхность влажной тряпкой, чтобы удалить остатки соды и уксуса.
Этот метод не только помогает очистить духовку от жира и загрязнений, но и предлагает эффективное решение без использования агрессивных химических средств.