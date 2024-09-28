Новости России
· 16+ · Полина Модестова

"Зимой начнется то, чего не видели с 1772 года". Синоптики сказали, к чему готовиться

С приближением зимы 2024 года синоптики предрек...

profashion.top

Подписаться в Telegram

С приближением зимы 2024 года синоптики предрекают значительные изменения в погодных условиях, которые могут вывести предстоящий сезон за рамки привычного климатического ритма. По прогнозам экспертов, Россия стоит на пороге одной из самых непредсказуемых зим за последние столетия.

Доктор географических наук Юрий Алексеев подчеркивает, что предстоящие месяцы обещают быть исключительными по своей погодной активности.

"Эта зима принесет с собой не только стандартное для сезона похолодание, но и резкие перепады температур, которые могут оказаться крайне непредсказуемыми," – говорит Алексеев.

Он также добавляет, что снегопады этой зимы могут стать рекордными по своей интенсивности и объемам выпадения снега.

Согласно метеоданным, начиная с 1722 года, когда в России были заложены основы систематических метеонаблюдений, подобного уровня осадков не фиксировалось. Такая аномалия ставит перед учеными и общественностью новые вопросы о воздействии изменений климата и необходимости адаптации к более экстремальным погодным условиям.

С предстоящими климатическими испытаниями связаны не только вызовы, но и определенные меры предосторожности, которые необходимо предпринять. Жителям регионов, предположительно подверженных сильным снегопадам, следует заранее подготовиться к возможным перебоям в работе транспорта и коммунальных служб. Важно также обеспечить запасы продовольствия и необходимых медикаментов на случай продолжительных снегопадов.

Эксперты рекомендуют обратить внимание на состояние дорожного покрытия, особенно в местах, склонных к обледенению, и уделять повышенное внимание метеопрогнозам, чтобы вовремя реагировать на изменения погоды. Власти, в свою очередь, должны уделить особое внимание готовности аварийных служб и инфраструктуры к экстремальным погодным условиям.

Подготовка к зиме в условиях предполагаемых рекордных осадков и температурных колебаний становится важным аспектом управления рисками и минимизации возможных последствий. Эта зима может стать серьезным испытанием как для отдельных людей, так и для страны в целом, подчеркивая необходимость готовности к новым климатическим реалиям.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкину доложат об избиении 9-летней девочки в школе Нижнекамска

Интересное в Казани

день назад

Альфа-Лизинг составил топ нововведений, которые ожидают автовладельцев в октябре

обработка от тараканов в мо

Новости Казани

день назад

У семьи ректора казанского вуза Тимура Алибаева намерены изъять 3 квартиры

Интересное в Казани

3 дня назад

Всё о Манго – Экзотический фрукт с богатой историей

встроенные шкафы купе в прихожую на заказ в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

Студента 2 курса из Казани судят за экстремизм

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане утром 27 сентября на М-7 нашли мертвого медвежонка

Новости Татарстана

день назад

Раис РТ поручил создать закон о матподдержке сотрудников МВД

Новости Казани

6 часов назад

В Кировском районе Казани временно отключат водоснабжение

Новости Казани

день назад

В Казани текст на вывеске Ozon написан на казахском языке вместо татарского
Новости Казани
2 дня назад

В Казани с 26 по 28 сентября пройдет фестиваль «Дотянуться до неба»

В мероприятии могут участвовать школьники, ребя...

Новости Татарстана

31 секунду назад

В Челнах загорелся пассажирский автобус

Интересное в Казани

день назад

Кухня и зал под любое настроение. Где в Казани можно вкусно поесть, выбирая обстановку

Новости Татарстана

5 минут назад

Жительница Казани победила в конкурсе «Миссис Европа — 2024»

Новости Казани

7 часов назад

МИД Белоруссии считает, что первая волна расширения объединения пройдет на саммите в Казани
В Татарстане поднимут выплаты советникам школьн...
Новости Татарстана
6 часов назад

В Татарстане поднимут выплаты советникам школьных директоров

Новости Татарстана

7 часов назад

Татарстанцев ждут теплые выходные

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане начнут выдавать кредит под залог интеллектуальной собственности

Новости Татарстана

день назад

ВТБ подключил оплату по универсальному QR в магазинах, поддержав инициативу ЦБ и НСПК 

Мамы Казани выбирают: рассказываем, чем занять ...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Мамы Казани выбирают: рассказываем, чем занять непоседу с пользой