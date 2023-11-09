«Зима будет самой страшной в XXI веке». Синоптики сказали, к чему готовиться

Российские метеорологи рассказали, что погода грядущей зимы станет самой тяжелой по сравнению с зимами прошлых лет, сообщили в PRIMPRESS.

Климатические испытания начнутся уже в декабре, заявили специалисты: первый зимний месяц будет одним из самых холодных за последние 10 лет.

В доминирующем количестве субъектов Центральной России в предстоящем декабре столбики термометров резко упадут до 20 градусов ниже нуля, а также начнутся сильнейшие снегопады, количество которых за неделю будет равным месячной норме. Идентичная погодная ситуация, согласно прогнозу специалистов, ожидается и на северо-западе страны.

Дальний восток, Сибирь и Урал посетит самая настоящая суровая русская зима с сильными морозами и огромным количеством осадков в виде снега. В Екатеринбурге, Челябинске и Кургане за первую половину декабря выпадет двухмесячная норма снега, заявили синоптики.

Южные территории Российской Федерации окажутся не в менее тяжелом положении: столицу краснодарского края на протяжении декабря будут атаковать осадки в виде снега и дождя, а также мощные порывы ветра, достигающие по скорости 15 метров в секунду.