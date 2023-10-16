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«Зима будет самой страшной в 21 веке»: синоптики сказали к чему готовиться

«Зима будет самой страшной в 21 веке»: синоптики сказали к чему готовиться

МКУ «ЕДДС АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ» / «ВКонтакте»

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Стало известно, что предстоящая для россиян зима готовит им настоящий погодный ужас. Известный метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что зимнему климатическому безумию 2023-2024 года есть объяснение.

По словам синоптика, предстоящая зима обещает быть совершенно непредсказуемой и значительно отличающейся от типичных русских зим. Причина будущих погодных аномалий заключается в изменении направления теплых и холодных морских течений, регулирующих температуру в районе экватора в Тихом океане.

Из-за таких колебаний зима станет беспокойной и нестабильной, и в данном положении будет не только вся территория Российской Федерации, но и Европа и многие другие регионы. Согласно словам синоптика, зимой к нашей стране будет часто приходить серия атлантических циклонов, которые будут продолжаться целыми периодами до двух недель.

Метеорологи также добавляют, что ноябрь этого года станет самым неприятным осенним месяцем, так как именно в его время жители Россию начнут ощущать негативные непривычные изменения погоды. Большинство регионов Российской Федерации ожидает колоссальный объем осадков, холод и мрачную погоду.

Евгений Тишковец предупредил, что предстоящие зимние месяцы возможно будут самыми ужасными в 21 веке, так как колебания температуры буду крайне сильными: череду холодных периодов будут сменять оттепели, что может привести к тому, что города будут покрыты гололедом из-за мокрого снега и ледяных дождей.

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