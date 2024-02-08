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Жесточайше бьют по психике: 5 строго запрещенных фраз для родителей

Жесточайше бьют по психике: 5 строго запрещенных фраз для родителей

stihi.ru

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Поскольку дети обычно не обладают способностью фильтровать информацию, которую получают от взрослых, и часто полагаются на их мнение, они подсознательно принимают важность источника информации о себе и своих способностях. Поэтому все, что дети слышат от значимых взрослых о себе, о мире и о других людях, оказывает глубокое влияние на их самооценку, отношения с окружающими и их будущее, сообщает marieclaire.ru.

Вот несколько примеров фраз, которые следует избегать при общении с детьми:

  • «Твой друг/подруга ведут себя хорошо...» — Этими словами можно ненароком вызвать у детей чувство соревнования и недостаточности. Это может негативно сказаться на их уверенности в себе и не способствует развитию здоровой самооценки.
  • «Хватит рыдать/злиться/паниковать по этому поводу» — Все эмоции у детей важны и имеют свое значение. Запрет на выражение своих чувства может привести к подавлению эмоций и даже к развитию психологических проблем в будущем.
  • «И в кого ты такой» — Эта фраза может укорениться в уме ребенка и сделать его неуверенным в своих способностях. Она может подорвать мотивацию ребенка и создать у него чувство бесполезности.
  • «Мы для тебя сделали так много, а ты не благодарен(на)» — Если родители делают что-то для своего ребенка, то должны делать это из любви, а не ожидая благодарности взамен. Подобные фразы могут негативно влиять на взаимоотношения и создавать чувство вины у ребенка.

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