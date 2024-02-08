Жесточайше бьют по психике: 5 строго запрещенных фраз для родителей

Поскольку дети обычно не обладают способностью фильтровать информацию, которую получают от взрослых, и часто полагаются на их мнение, они подсознательно принимают важность источника информации о себе и своих способностях. Поэтому все, что дети слышат от значимых взрослых о себе, о мире и о других людях, оказывает глубокое влияние на их самооценку, отношения с окружающими и их будущее, сообщает marieclaire.ru.

Вот несколько примеров фраз, которые следует избегать при общении с детьми: