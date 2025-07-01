Жесть: стало известно, что нашли в гараже у задержанного экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова

Обнаружение роскошных автомобилей и исторических ценностей в гараже Тимура Иванова, бывшего заместителя министра обороны России, стало причиной общественного скандала.

В гараже был найден лимузин ЗиС-110, который использовался в советский период, в том числе при Сталине. Этот автомобиль символизировал привилегии партийной элиты, что вызвало широкий резонанс.

Роскошный автопарк и обвинения в коррупции

Автопарк Иванова включал не только лимузин ЗиС-110, но и такие элитные автомобили, как Bentley Continental и Aston Martin. Эти машины принадлежали Иванову и его супруге. Появление таких автомобилей у высокопрофильного чиновника привлекло внимание правоохранительных органов, и Иванова обвинили в растрате и коррупции. Прокурор запросил для него 14,5 лет тюрьмы.

Судебное разбирательство и обвинения

Иванов обвиняется в растрате и выводе средств на сумму более 3 миллиардов рублей. Одним из эпизодов является перевод средств на счета иностранных компаний, таких как «Туринвест сервисиз лимитед» и «Фромарк инвестментс лимитед». Процесс проходит в закрытом режиме.

Конфискация активов и новые уголовные дела

Генпрокуратура России готовит документы для конфискации имущества Иванова, включая дорогие автомобили и недвижимость. На прошлой неделе было возбуждено новое уголовное дело по обвинению в получении взятки на сумму более 150 миллионов рублей.