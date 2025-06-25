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Жесть: стало известно, что нашли в гараже у арестованного экс-замминистра обороны России Тимура Иванова

В гараже бывшего заместителя министра обороны Р...

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В гараже бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова обнаружены не только роскошные автомобили, но и уникальные исторические экспонаты.

Особое внимание привлек лимузин ЗиС-110 — символ советской эпохи, ранее использовавшийся высшими государственными деятелями. Этот автомобиль, произведённый в 1940-х годах, считается редкостью среди коллекционеров.

Автопарк Иванова включал также элитные модели, такие как Bentley Continental, Aston Martin, Chevrolet Suburban и Hummer H2. По информации СМИ, эти машины принадлежали самому Иванову и его супруге.

На фоне этих находок продолжается расследование уголовного дела против Иванова. Ему предъявлены обвинения в растрате более 3 миллиардов рублей, а также в получении взятки свыше 152 миллионов рублей от главы компании «Олимпситистрой» Александра Фомина. Процесс проходит в закрытом режиме, и прокурор запросил для Иванова 14,5 лет лишения свободы.

Ранее, в октябре 2024 года, Генпрокуратура начала процедуру конфискации активов Иванова, включая недвижимость, автомобили и денежные средства на счетах. Также сообщалось о возбуждении нового уголовного дела по факту получения взятки от Александра Фомина.

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