Жесть: опубликовали новые подробности масштабной атаки БПЛА ВСУ в Москве

В ночь на вторник, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Раменское, произошла трагедия. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил гибель девятилетнего ребенка и повреждения в жилых домах на Спортивном проезде, где пожарные борются с огнем в квартирах 11-12 этажей.

Губернатор сообщил в своем телеграм-канале о печальном событии, подчеркнув, что ситуация требует немедленного реагирования:

«В данный момент пожарные продолжают тушение, но, к сожалению, мы уже знаем о жертвах. Среди погибших — маленький ребенок, его жизнь оборвалась из-за этой страшной трагедии».

В дополнение к удару по Спортивному проезду, другой БПЛА угодил в многоквартирный дом по Высоковольтной улице, повредив квартиру на 9-м этаже. В результате этого инцидента также есть пострадавшие.

В ответ на ночные события была организована эвакуация пострадавших жителей, которых временно разместили в пунктах временного пребывания. Андрей Воробьев подчеркнул: «Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность и поддержку всех, кто пострадал в эту ночь».

В рамках реакции на атаку силы ПВО сбили 14 беспилотников в различных округах Подмосковья, включая Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Это свидетельствует о масштабах и интенсивности происходящих операций.

Это страшное событие напоминает о непрекращающейся угрозе и необходимости усилить меры безопасности и защиты населения в регионе. Печальный исход атаки в Раменском оставляет тяжелый след в сердцах многих, подчеркивая значимость мирных усилий и предотвращения подобных трагедий в будущем, пишет interfax.ru.