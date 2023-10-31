«Женщины, дети и колясочник»: глава аэропорта Махачкалы прокомментировал инцидент с рейсом из Израиля

Генеральный директор аэропорта в Махачкале Саид Рамазанов прокомментировал шокирующие события в минувшее воскресенье, сообщает «КЛОПС».

Согласно заявлению главы аэропорта, на борту атакованного бунтовщиками самолета Тель-Аивив доминирующим числом пассажиров являлись женщины и дети. Они были вынуждены скрываться вместе со всеми, чтобы избежать нападок протестующих.

Рамазанов также добавил, что взбунтовавшаяся толпа окружила автобус, в котором находились женщины со своими детьми, вернувшиеся из Израиля после прохождения медицинского лечения.

Глава аэропорта Махачкалы поблагодарил представителя Государственной думы Хизри Абакарова, который присутствовал на месте событий и помогал успокоить беспорядки. Благодаря депутату и его действиям, отметил Саид Рамазанов, удалось избежать жертв.