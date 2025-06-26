Зелень больше не замораживаю и не сушу на зиму: делаю из укропа, петрушки и чеснока ароматную вкусную приправу – хранится будет долго

Зачем довольствоваться обычной замороженной зеленью, когда можно создать по-настоящему уникальное кулинарное дополнение?

Авторы популярного кулинарного канала предлагают эффективный способ сохранить вкус и аромат свежей зелени на длительное время.

Что понадобится:

✔ 100 г свежего укропа — с насыщенным летним ароматом

✔ 100 г петрушки — выбирайте молодые листья

✔ 2-3 зубчика чеснока — для пикантности

✔ 50 г морской соли — для вкуса и консервирования

Как готовить?

Хорошо промойте зелень и тщательно высушите (влага — враг долгосрочного хранения). Измельчите укроп, петрушку и чеснок в блендере до состояния пасты. Равномерно распределите смесь на противне, покрытом пергаментной бумагой. Сушите в духовке при 150°C в течение 2-3 часов, пока масса не станет хрупкой, как «лист». После охлаждения разломайте полученную массу на кусочки и снова измельчите в блендере до порошка. Переложите в герметичную банку — и ваша домашняя «зеленая соль» готова!

Почему стоит попробовать?

Она долго сохраняет свои качества благодаря соли и отсутствию влаги.

Универсальная приправа, подходящая для супов, мясных и рыбных блюд, салатов и яичницы.

Заметно ароматнее, чем покупные смеси, так как состоит из настоящей зелени, а не из сублимированных компонентов.

Попробуйте, и ваши зимние блюда заиграют новыми, яркими вкусами!