Зелень больше не замораживаю и не сушу на зиму: делаю из укропа, петрушки и чеснока ароматную вкусную приправу – хранится будет долго
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Зачем довольствоваться обычной замороженной зеленью, когда можно создать по-настоящему уникальное кулинарное дополнение?
Авторы популярного кулинарного канала предлагают эффективный способ сохранить вкус и аромат свежей зелени на длительное время.
Что понадобится:
✔ 100 г свежего укропа — с насыщенным летним ароматом
✔ 100 г петрушки — выбирайте молодые листья
✔ 2-3 зубчика чеснока — для пикантности
✔ 50 г морской соли — для вкуса и консервирования
Как готовить?
- Хорошо промойте зелень и тщательно высушите (влага — враг долгосрочного хранения).
- Измельчите укроп, петрушку и чеснок в блендере до состояния пасты.
- Равномерно распределите смесь на противне, покрытом пергаментной бумагой.
- Сушите в духовке при 150°C в течение 2-3 часов, пока масса не станет хрупкой, как «лист».
- После охлаждения разломайте полученную массу на кусочки и снова измельчите в блендере до порошка.
- Переложите в герметичную банку — и ваша домашняя «зеленая соль» готова!
Почему стоит попробовать?
- Она долго сохраняет свои качества благодаря соли и отсутствию влаги.
- Универсальная приправа, подходящая для супов, мясных и рыбных блюд, салатов и яичницы.
- Заметно ароматнее, чем покупные смеси, так как состоит из настоящей зелени, а не из сублимированных компонентов.
Попробуйте, и ваши зимние блюда заиграют новыми, яркими вкусами!
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