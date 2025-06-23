Зелень больше не замораживаю и не сушу на зиму: делаю из укропа, петрушки и чеснока ароматную приправу – хранится долго

Зачем довольствоваться обычной замороженной зеленью, если можно создать настоящее кулинарное волшебство?

Авторы популярного кулинарного канала предложили простой и действенный метод для сохранения аромата и вкуса свежей зелени на длительный срок.

Что потребуется:

✔ 100 г свежего укропа — сочного, с ярким летним запахом

✔ 100 г петрушки — лучше выбрать молодую с нежными листьями

✔ 2-3 зубчика чеснока — для пикантности

✔ 50 г морской соли — не только для вкуса, но и как натуральный консервант

Как приготовить?

Тщательно промойте зелень и хорошо её высушите (влага — главный враг долговременного хранения). Измельчите укроп, петрушку и чеснок в блендере до пастообразной консистенции. Равномерно распределите массу на противне, застеленном пергаментом. Сушите в духовке при 150°C до тех пор, пока смесь не станет хрупким "листом" — это займет 2-3 часа. После остывания разломайте на кусочки и снова измельчите в блендере до порошкообразного состояния. Переложите в герметичную банку — и ваша домашняя «зеленая соль» готова!

Почему это стоит попробовать?

Она хранится годами благодаря соли и отсутствию влаги.

Универсальная приправа, подходящая для супов, мясных и рыбных блюд, салатов и яичницы.

Значительно ароматнее покупных смесей, так как состоит из настоящей зелени, а не сублимированных компонентов.

Попробуйте, и ваши зимние блюда будут обладать новым, ярким вкусом.