Уже с завтрашнего дня: Сбербанк предостерег всех россиян, у которых есть деньги на банковской карте

Сбербанк России напомнил, что у каждого гражданина есть возможность начать пользоваться новым, современным и очень удобным способом оплаты, сообщает progorodsamara.

В начале текущего года вышеназванная финансовая организация начала выпускать специальные платежные стикеры, которые можно приклеить к задней части своего смартфона и оплачивать им любые покупки в магазинах, где есть бесконтактная оплата. Данная инновация была введена, чтобы предоставить россиянам возможность расплачиваться телефоном, как это было до начала санкций.

Получить такой стикер можно в любом отделении Сбербанка, оставив заявку на его получение лично или же в приложении.