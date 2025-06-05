Здесь вас любят и ждут: сколько денег нужно на отдых во Вьетнаме и почему это рай для россиян

Вьетнам — это страна, где вас всегда рады приветствовать. Здесь доступные цены, разнообразие пляжей и активного отдыха, тёплое море, древние храмы и живописные горы.

Многие россияне уже успели полюбить эту страну, но когда лучше всего поехать и что стоит знать перед поездкой?

Давайте разберёмся.

Почему Вьетнам — это лучшее место для россиян?

1. Безвизовый режим

Для граждан России, посещающих Вьетнам на срок до 45 дней, виза не требуется. Это упрощает процесс планирования поездки и даёт больше свободы.

2. Доступные цены

Отдых во Вьетнаме обходится дешевле, чем в таких популярных странах, как Таиланд или Турция, при этом качество сервиса здесь на высоком уровне.

3. Разнообразие

Отдых для каждого: пляжи, экскурсии, активный отдых — в Вьетнаме можно найти то, что подойдёт именно вам.

4. Приятный климат

Вьетнам — страна с разнообразным климатом, так что в любое время года можно найти регион с отличной погодой.

5. Радушие к русским туристам

Вьетнамцы очень гостеприимны к россиянам, и в стране есть много русскоязычных гидов и жителей, что облегчает общение.

Когда и куда поехать во Вьетнам?

Вьетнам вытянут с севера на юг на 3000 километров, и климат в разных частях страны сильно различается. Поэтому можно выбрать направление в зависимости от времени года.

Северный Вьетнам (Ханой, Халонг)

Климат: Субтропический, с чётко выраженными сезонами.

Зима (ноябрь-февраль): прохладно, температура +15…+20°C, дожди.

Лето (май-октябрь): жарко, температура до +35…+40°C, высокая влажность, дожди.

Лучшее время: апрель-май и сентябрь-октябрь — температура комфортная (+25…+32°C), осадков мало. Отличное время для экскурсий в бухту Халонг или прогулок по Ханою.

Центральный Вьетнам (Дананг, Нячанг, Хойан)

Климат: Тропический, с муссонами.

Сухой сезон (февраль-август): +25…+37°C, солнечно, море тёплое (+26…+28°C).

Сезон дождей (октябрь-март): дожди и тайфуны, особенно в ноябре-декабре.

Лучшее время: апрель-сентябрь — минимум осадков, отличное время для пляжного отдыха в Нячанге или Дананге.

Южный Вьетнам (Хошимин, Фукуок, Муйне)

Климат: Тропический муссонный, почти круглый год тепло.

Сухой сезон (декабрь-апрель): +25…+32°C, солнечно, море +26…+28°C.

Сезон дождей (май-ноябрь): жарко, кратковременные дожди.

Лучшее время: декабрь-март — стабильная погода, идеальное время для пляжей Фукуока или кайтсёрфинга в Муйне.

Сколько денег брать с собой?

Перелёт и тур:

Средняя стоимость тура на двоих на 7-8 ночей с перелётом, проживанием и завтраками — 160 000 рублей. В высокий сезон стоимость может быть выше, в межсезонье или при горящих предложениях — ниже.

Ежедневные расходы:

Вьетнам — страна с доступными ценами. Вот примерные расходы:

Еда: суп фо или рис с морепродуктами — 100-200 рублей, ужин в ресторане — 500-1000 рублей.

Транспорт: аренда байка — 400-600 рублей в день, такси — 200-400 рублей за поездку.

Для комфортного отдыха достаточно 3000-5000 рублей в день на человека (без учёта жилья). Для более роскошного отдыха — примерно 10 000 рублей в день.

Неделя во Вьетнаме для двоих обойдется в 200 000–250 000 рублей (включая тур и дополнительные расходы). Это дешевле, чем отдых в Турции или Египте, а впечатлений — море!

Полезные советы для россиян

Валюта: Лучше брать доллары или евро, менять на вьетнамские донги (VND) на месте. 1 рубль ≈ 300 донгов. Язык: Английский знают не везде, но в популярных курортах (Нячанг, Фукуок, Муйне) есть русскоязычные гиды. Безопасность: Вьетнам — безопасная страна, с редкими жалобами от туристов. Одежда: Лёгкая одежда + дождевик в сезон дождей. Еда: Не пейте воду из-под крана, выбирайте бутилированную.

Вьетнам — это страна, где отдых можно сделать не только бюджетным, но и максимально комфортным. Множество доступных курортов, разнообразие видов отдыха и гостеприимство местных жителей делают его идеальным местом для путешествий. Планируйте свою поездку, учитывая климатические особенности и свой бюджет, и наслаждайтесь отдыхом!

