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Завалит снегом до головы до конца декабря: синоптики рассказали, чего ожидать от погоды

Завалит снегом до головы до конца декабря: синоптики рассказали, чего ожидать от погоды

stihi.ru

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Россиян предупреждают, что к концу декабря в некоторых регионах нашей страны выпадет рекордное количество снега.

Согласно прогнозу специалистов службы Gismeteo, Центральную Россию в ближайшее время атакуют сразу две аномалии: наступление плюсовой температуры и начало колоссальных осадков.

Например, в Казани уже завтра столбики термометров поднимутся до плюс 2 градусов, а в четверг до плюс 3, и такая температура продержится вплоть до конца недели. Затем тепло начнет снижаться и к концу месяца температура воздуха будет составлять от минус 8 до минус 12 градусов. Вместе с тем все 12 дней в столице Республики Татарстан без перерывов будут идти осадки сначала в виде мокрого снега и дождей, затем просто в виде снега. За весь период до начала нового года выпадет 51,5 мм осадков, что является рекордом, так как месячная норма за декабрь составляет всего 50 мм.

Метеорологи настоятельно рекомендуют россиянам быть осторожными и внимательными на дорогах, так как капризные перепады температуры от плюса до минуса, сопровождаемые обильными осадками, станут причиной образования опасных условий на улицах центральных городов Российской Федерации.

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