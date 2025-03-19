Жара обрушится резко и без стука: Роман Вильфанд назвал точную дату прихода весны

Весна постепенно берет верх в столице и Подмосковье. По данным Романа Вильфанда, главного специалиста Гидрометцентра России, к ближайшим выходным москвичей порадует значительное потепление.

Прогноз погоды

Температура: Уже в пятницу воздух прогреется до +10…+12 градусов днем, а ночью температура будет колебаться от -2 до +3 градусов.

Осадки: В четверг и пятницу возможны небольшие дожди, но в субботу и воскресенье установится преимущественно сухая погода благодаря росту атмосферного давления.

Гололедица: Несмотря на плюсовую температуру, возможен лед на дорогах, что создаст сложности для водителей и пешеходов.

Необычно теплая погода

Температура воздуха превысит средние многолетние значения примерно на 3 градуса, делая март 2025 года одним из самых теплых за последнее время. В южных районах Московской области столбики термометров могут достигать +12 градусов, что характерно для апреля.

Подробный прогноз

Пятница: Днем ожидается +7…+10 градусов.

Суббота и воскресенье: Температура останется в пределах +7…+10 градусов.

Ночные часы: От -2 до +3 градусов.

Важные рекомендации

Синоптики напоминают о риске гололедицы, что особенно важно для тех, кто планирует поездки или прогулки. Следует быть осторожными на дорогах и учитывать возможные скользкие участки.

Предстоящие дни подарят москвичам приятное весеннее тепло, что станет отличным поводом для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

