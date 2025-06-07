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Жара будет невыносимой: синоптики предупреждают, что на Россию надвигается африканский циклон

В начале июня европейская часть России подвергл...

tvzvezda.ru

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В начале июня европейская часть России подверглась воздействию мощного циклона, который принес с собой сильные дожди, грозы и град.

Природное явление охватило Самарскую, Саратовскую, Оренбургскую области и Башкирию, по данным портала «Метеовести».

Грозы и град в начале июня

Циклон, обрушившийся на Россию 5 июня, сопровождался мощными грозами и градом. Это привело к значительному ухудшению погодных условий в южных и центральных регионах страны. В некоторых областях ожидаются значительные дожди, что приведет к возможным подтоплениям.

Вскоре — резкое потепление

После прохождения циклона в центральные регионы страны придёт антициклон, который принесёт резкое потепление. Тёплый воздух с Балкан вызовет значительный рост температуры, и уже в понедельник столбики термометров в средней полосе России, включая Подмосковье, могут подняться до 32 градусов. Это температура, характерная для июля в Афинах.

В южных регионах ожидается жара до 37 градусов, что сопоставимо с климатическими условиями Северной Африки.

Когда закончится жара?

На данный момент синоптики не могут точно сказать, когда жара начнёт спадать. Однако, по прогнозам, температурные рекорды могут продержаться в течение нескольких дней.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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