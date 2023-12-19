Запретят уже с 20 декабря: всем клиентам банков стоит приготовиться

Стало известно, что Правкомиссия Российской Федерации одобрила законопроект, подразумевающий запрет денежных переводов более 100 000 рублей без открытия банковского счета, сообщают «Челнинские известия».

В связи с тем, что в настоящее время наблюдается активное развитие различных видов мошенничества, а также финансирование экстремизма, Росфинмониторинг разработал законопроект, который направлен на борьбу с перечисленными явлениями в российском государстве.

Согласно нововведению, гражданам РФ будет запрещено переводить 100 000 и более рублей за один раз, когда у них не открыт банковский счет. Изменения относятся ко всем категориям физических лиц, включая россиян, которые уехали и не могут пройти идентификацию в банковских отделениях.

Росфинмониторинг объяснил, что данный законопроект нужен для того, чтобы усилить методы борьбы с незаконными денежными операциями, финансовым и банковским мошенничеством, а также денежной поддержкой экстремизма и терроризма.

Добавим, что предлагаемый новый законопроект пока одобрила только правительственная комиссия РФ, для вступления в законную силу он должен быть принят Государственной думой. Росфинмониторинг предполагает, что нововведения начнут действовать не раньше чем весной 2025 года.