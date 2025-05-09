Записываем проверенные народные рецепты от насморка: сэкономят ваши деньги и спасут от неприятного недуга

Весна — время прогулок по паркам и яркой листвы. Но вместе с романтикой сезона часто приходит и не самое приятное последствие — заложенность носа и лёгкий насморк после вечерних променадов.

Многие сразу бегут в аптеку за каплями. Но опытные врачи предупреждают: длительное использование сосудосуживающих средств вызывает привыкание, а в перспективе — хронический ринит.

К счастью, существуют проверенные временем народные рецепты, которые не только безопаснее, но и реально помогают справиться с насморком.

6 простых и эффективных средств от насморка

1. Каланхое

Сок каланхое вызывает лёгкое чихание и помогает прочистить носовые ходы.

Смазать внутренние стенки носа соком Закапать по 5 капель 1 раз в день

2. Свекольный сок

Обладает мягким противовоспалительным действием.

Закапывать в нос

Либо использовать ватные тампоны, смоченные соком

3. Пар уксуса

Подходит при сильной заложенности. Использовать с осторожностью!

Нагрейте сковороду Налейте немного уксуса и аккуратно вдыхайте пары

Не рекомендуется людям с чувствительными дыхательными путями!

4. Хозяйственное мыло

Только тёмное мыло, натурального состава.

Вспенить Аккуратно смазать внутри носа Повторять 3 раза в день

5. Домашние капли

Подходят как для взрослых, так и для детей.

1 ст. ложка крепкого чая 0,5 ч. ложки мёда 15 капель эфирного масла эвкалипта Смешать и капать по 5 капель 3 раза в день.

6. Чесночное масло

Природный антисептик и иммуномодулятор.

Измельчить 1 дольку чеснока Залить 1 стаканом подсолнечного масла Настоять ночь, процедить Закапывать по 3 капли 3 раза в день

Главное — не переусердствовать

Народные средства помогают, но не заменяют консультации с врачом. Если насморк не проходит более 5–7 дней или сопровождается температурой — лучше обратиться за медицинской помощью.