Записываем проверенные народные рецепты от насморка: сэкономят ваши деньги и спасут от неприятного недуга
gtrkmariel.ru
Весна — время прогулок по паркам и яркой листвы. Но вместе с романтикой сезона часто приходит и не самое приятное последствие — заложенность носа и лёгкий насморк после вечерних променадов.
Многие сразу бегут в аптеку за каплями. Но опытные врачи предупреждают: длительное использование сосудосуживающих средств вызывает привыкание, а в перспективе — хронический ринит.
К счастью, существуют проверенные временем народные рецепты, которые не только безопаснее, но и реально помогают справиться с насморком.
6 простых и эффективных средств от насморка
1. Каланхое
Сок каланхое вызывает лёгкое чихание и помогает прочистить носовые ходы.
- Смазать внутренние стенки носа соком
- Закапать по 5 капель 1 раз в день
2. Свекольный сок
Обладает мягким противовоспалительным действием.
Закапывать в нос
Либо использовать ватные тампоны, смоченные соком
3. Пар уксуса
Подходит при сильной заложенности. Использовать с осторожностью!
- Нагрейте сковороду
- Налейте немного уксуса и аккуратно вдыхайте пары
Не рекомендуется людям с чувствительными дыхательными путями!
4. Хозяйственное мыло
Только тёмное мыло, натурального состава.
- Вспенить
- Аккуратно смазать внутри носа
- Повторять 3 раза в день
5. Домашние капли
Подходят как для взрослых, так и для детей.
- 1 ст. ложка крепкого чая
- 0,5 ч. ложки мёда
- 15 капель эфирного масла эвкалипта
- Смешать и капать по 5 капель 3 раза в день.
6. Чесночное масло
Природный антисептик и иммуномодулятор.
- Измельчить 1 дольку чеснока
- Залить 1 стаканом подсолнечного масла
- Настоять ночь, процедить
- Закапывать по 3 капли 3 раза в день
Главное — не переусердствовать
Народные средства помогают, но не заменяют консультации с врачом. Если насморк не проходит более 5–7 дней или сопровождается температурой — лучше обратиться за медицинской помощью.
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