Записываем проверенные народные рецепты от насморка: сэкономят ваши деньги и спасут от недуга
nrdc.org
Прогулки по осеннему парку — настоящее удовольствие. Но вместе с золотыми листьями и свежим воздухом часто приходит и... насморк. Не спешите в аптеку — есть домашние средства, проверенные временем.
Многие аптечные капли дают быстрый эффект, но при регулярном применении вызывают привыкание и могут привести к хроническому риниту. Врачи всё чаще рекомендуют деликатные народные методы, особенно на начальных стадиях простуды.
1. Каланхоэ
Как применять: смазать соком внутренние стенки носа и закапать по 5 капель 1 раз в день.
- Эффект: вызывает чихание и очищает носовые проходы.
2. Свекольный сок
Варианты: закапывать по 2–3 капли или вставлять тампоны, смоченные соком.
- Совет: используйте разбавленный сок, чтобы избежать жжения.
3. Домашние капли с чаем и эвкалиптом
Рецепт: 1 ст. л крепкого чая + 0,5 ч. л мёда + 15 капель масла эвкалипта.
Как использовать: по 5 капель, 3 раза в день.
- Подходит: для взрослых и детей (от 3 лет, при отсутствии аллергии).
4. Чесночное масло
Приготовление: 1 долька чеснока + стакан подсолнечного масла, настоять ночь.
Применение: процедить и закапывать по 3 капли 3 раза в день.
- Плюс: натуральный антисептик и иммунный стимулятор.
5. Хозяйственное мыло
Что делать: хорошо вспенить и нанести немного пены внутрь ноздрей.
Как часто: 2–3 раза в день.
- Важно: использовать тёмное мыло без отдушек.
6. Уксусный пар (при сильном насморке)
Как применять: немного уксуса на раскалённую сковороду, аккуратно вдыхать пары.
- Осторожно: только при небольших дозах и на расстоянии!
Осень — не повод заболевать. Если насморк только начинается, попробуйте мягкие и доступные средства из кухни или подоконника. А если симптомы усиливаются — не затягивайте с визитом к врачу.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец