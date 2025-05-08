Записываем проверенные народные рецепты от насморка: сэкономят ваши деньги и спасут от недуга

Прогулки по осеннему парку — настоящее удовольствие. Но вместе с золотыми листьями и свежим воздухом часто приходит и... насморк. Не спешите в аптеку — есть домашние средства, проверенные временем.

Многие аптечные капли дают быстрый эффект, но при регулярном применении вызывают привыкание и могут привести к хроническому риниту. Врачи всё чаще рекомендуют деликатные народные методы, особенно на начальных стадиях простуды.

1. Каланхоэ

Как применять: смазать соком внутренние стенки носа и закапать по 5 капель 1 раз в день.

Эффект: вызывает чихание и очищает носовые проходы.

2. Свекольный сок

Варианты: закапывать по 2–3 капли или вставлять тампоны, смоченные соком.

Совет: используйте разбавленный сок, чтобы избежать жжения.

3. Домашние капли с чаем и эвкалиптом

Рецепт: 1 ст. л крепкого чая + 0,5 ч. л мёда + 15 капель масла эвкалипта.

Как использовать: по 5 капель, 3 раза в день.

Подходит: для взрослых и детей (от 3 лет, при отсутствии аллергии).

4. Чесночное масло

Приготовление: 1 долька чеснока + стакан подсолнечного масла, настоять ночь.

Применение: процедить и закапывать по 3 капли 3 раза в день.

Плюс: натуральный антисептик и иммунный стимулятор.

5. Хозяйственное мыло

Что делать: хорошо вспенить и нанести немного пены внутрь ноздрей.

Как часто: 2–3 раза в день.

Важно: использовать тёмное мыло без отдушек.

6. Уксусный пар (при сильном насморке)

Как применять: немного уксуса на раскалённую сковороду, аккуратно вдыхать пары.

Осторожно: только при небольших дозах и на расстоянии!

Осень — не повод заболевать. Если насморк только начинается, попробуйте мягкие и доступные средства из кухни или подоконника. А если симптомы усиливаются — не затягивайте с визитом к врачу.