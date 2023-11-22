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Западные спецслужбы дали неожиданный прогноз по конфликту на Украине

Западные спецслужбы дали неожиданный прогноз по конфликту на Украине

mixyfotos.ru

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Западные политические деятели и военные предположили, когда может завершиться Специальная военная операция на Украине: прогноз совсем не радует, так как, по мнению Запада, СВО затянется надолго, сообщает новостной портал «ЦАРЬГРАД».

Представители Министерства обороны США уже озвучивали предполагаемое продолжение вооруженного столкновения Российской Федерации. По их мнению, Спецоперация должна была закончиться через 3 года. Однако в настоящее время мнения западных политиков и военных изменились.

Запад считает, что ни у России ни у Украины нет сил, мощи и в целом преимуществ, которые стали бы причинами победы одной из сторон. Поэтому предполагаемый срок завершения СВО, согласно прогнозу иностранных политиков и военных, 2028-2029 год. Другими словами, вооруженный конфликт будет продолжаться еще 5 лет.

С заявлениями Запада не согласен российский военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Литовкин. По мнению деятеля, на данный момент никто не может предсказать дату окончания конфликта, и все прогнозы, касающиеся СВО - лишь ничем не подтвержденные предположения и догадки. Виктор Литовкин также заявил, что Специальную военную операцию станет возможным завершить только после того, как Российская Федерация полностью освободит Украину, поэтому столкновение может продолжатся «и три года, и пять».

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