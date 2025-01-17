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Заморозьте в холодильнике, пока не стало поздно: в 2025 году этот продукт будет по цене черной икры

2025 год начался с ускоряющегося роста цен, кот...

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2025 год начался с ускоряющегося роста цен, который вызывает тревогу у экспертов и населения. Подорожание продуктов питания, растущие расходы и ужесточение финансовой политики заставляют многих россиян пересматривать привычки и экономить.

Mentoday разобрался, что уже подорожало, чего ожидать в ближайшие месяцы и сможет ли Центробанк обуздать инфляцию.

Рекордное подорожание продуктов в январе 2025 года

Согласно данным Росстата, потребительские цены в первые недели января 2025 года выросли на 0,67%, что опережает показатели аналогичного периода прошлого года. Среди продуктов, подорожавших больше всего:

  • Огурцы (+8,6%),
  • Водка (+3,7%),
  • Куриные яйца (+2%),
  • Мороженая рыба (+1,9%).

Цены на плодоовощную продукцию увеличились на 2,9%, а мясо и подсолнечное масло — на 1,2%. Также заметно подорожали сыры, хлеб, сливочное масло, молочные продукты и другие товары первой необходимости.

Эксперты считают, что по итогам января инфляция может превысить 1%, что усложнит достижение цели Центробанка — снизить инфляцию до 4% к 2026 году.

Прогнозы на февраль: что подорожает?

Февраль принесёт новый виток удорожания. По словам аналитиков, цены на продукты первой необходимости могут вырасти на 10–15%. Среди наиболее подорожавших товаров:

  • Молочные продукты: молоко, йогурты, сметана подорожают на 10–15%.
  • Мясо: стоимость свинины и говядины вырастет на 10–12%.
  • Хлеб: хлебобулочные изделия прибавят в цене около 10%.
  • Овощи и фрукты: логистические проблемы и сезонные факторы увеличат цены на 10–15%.
  • Кондитерские изделия: низкий урожай какао приведёт к удорожанию сладостей на 16%.

Дефицит продуктов: миф или реальность?

Бывший министр экономики Андрей Нечаев успокаивает: повторения дефицита 1990-х годов ожидать не стоит, но качество продуктов может ухудшиться. Многие семьи уже вынуждены экономить, переходя на более дешёвые аналоги и сокращая траты на отдых и культурные мероприятия.

Центробанк и инфляция: перспективы 2025 года

В конце 2024 года Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 21%, рассчитывая замедлить рост цен. Однако эксперты сомневаются в достижении целевых 4–5% инфляции. Финансовые аналитики прогнозируют рост до 10–11% по итогам года, что усложняет задачу стабилизации экономики.

Как защитить свои сбережения?

Специалисты советуют воспользоваться банковскими вкладами с высокими ставками. Краткосрочные депозиты могут помочь сохранить и приумножить сбережения, особенно в условиях высоких процентных ставок.

Рекомендации:

  • Разместить часть средств на срочных депозитах для максимальной прибыли.
  • Использовать накопительные счета для оперативного доступа к финансам.

2025 год начался с резкого роста цен на продукты и товары первой необходимости. В то время как Центробанк пытается сдерживать инфляцию, эксперты предупреждают о рисках для экономики и благосостояния граждан. Важно заранее адаптироваться к новым условиям, чтобы минимизировать финансовые потери.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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