Заморозьте в холодильнике, пока не стало поздно: в 2025 году этот продукт будет cтоить как черная икра

Начало 2025 года принесло ускоряющийся рост инфляции и продолжение подорожания продуктов. Россияне уже ощутили на себе резкое повышение цен, а эксперты прогнозируют дальнейшее осложнение ситуации.

Разберемся, какие товары подорожали, что ждет нас в ближайшие месяцы и справится ли Центробанк с этим вызовом.

Что подорожало в январе 2025 года?

Согласно данным Росстата, с 1 по 13 января потребительские цены выросли на 0,67%, что значительно превышает показатели аналогичного периода предыдущего года. Лидерами по удорожанию стали:

Огурцы: +8,6 процента.

Водка: +3,7 процента.

Куриные яйца: +2 процента.

Мороженая рыба: +1,9 процента.

Плодоовощная продукция: +2,9 процента.

Кроме того, заметно подорожали куриное мясо (+1,2%), подсолнечное масло (+1,2%), сыры (+1%), а также сливочное масло и хлеб (+0,9%). Даже базовые продукты, такие как молоко, творог и соль, подорожали на 0,8%. Эксперты прогнозируют, что по итогам текущего января инфляция превысит 1%.

Прогноз на февраль: чего ожидать?

В феврале нас ожидает новый виток роста цен. По словам аналитиков, подорожание составит в среднем 10–15%. Среди основных причин: сезонные колебания, удорожание производства и ослабление рубля.

Прогнозы по товарам:

Молочные продукты: цены на молоко, сливочное масло и сметану увеличатся на 10–15%. Средняя стоимость литра молока достигнет 100–105 рублей.

Мясо: за свинину придется заплатить 500–600 рублей за килограмм (+10%), а за говядину — 700–800 рублей (+12%).

Хлеб и выпечка: рост цен составит около 10% из-за низкого урожая пшеницы.

Овощи и фрукты: подорожание на 10–15% обусловлено дорогой логистикой и неблагоприятными погодными условиями.

Кондитерские изделия: рост цен составит до 16% из-за неурожая какао-бобов.

Будет ли дефицит продуктов?

По мнению бывшего министра экономики Андрея Нечаева, продуктов в текущем году хватит, но их качество может ухудшиться. Многие россияне уже вынуждены экономить, отказываясь от привычного уровня потребления. Однако повторения кризиса 90-х годов прошлого столетия с пустыми полками магазинов не предвидится.

Центробанк и инфляция: что дальше?

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21% в конце 2024 года. Аналитики прогнозируют, что в 2025 году инфляция останется в диапазоне 10–15%. По мнению экспертов, жесткая политика регулятора может стабилизировать ситуацию к концу года, хотя достичь уровня 4% пока нереально.

Как защитить свои сбережения?

Эксперты советуют использовать банковские вклады, чтобы уберечь деньги от инфляции. Высокие ставки по депозитам делают их особенно привлекательными. Например, краткосрочные депозиты позволяют не только сохранить средства, но и получить дополнительный доход.

Рост цен в 2025 году стал ощутимым ударом по кошелькам россиян. В то время как Центробанк пытается сдержать инфляцию, гражданам приходится адаптироваться к новой экономической реальности: экономить на привычных товарах и искать способы сохранить свои сбережения.

