Закупитесь прямо сейчас: к Новому году эти продукты точно подорожают

На подходе один из самых любимых всеми россиянами праздников - Новый год. Каждый отмечает этот праздник, накрывая большой и вкусный стол и готовя для него самые разные блюда и закуски. Однако в 2023 году финансовые эксперты рекомендуют закупиться пораньше, так как в ближайшее время ожидается рост цен на самые популярные для новогоднего стола продукты, сообщает progorod58.

В конце ноября - начале декабря начнут дорожать рыба, свежие овощи и фрукты, которые поставляются в Россию из-за рубежа, рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова. Рост цен вышеперечисленных продуктов произойдет прежде всего из-за издержек на их перевозку и топливо. Рыба для праздничного стола подорожает из-за повышения цен горючего для судов, предназначенных для рыбной ловли.

Однако, согласно прогнозу финансовых специалистов, некоторые продукты ближе к празднику наоборот станут дешевле. К ним относятся сезонные фрукты (мандарины, хурма) и алкоголь.