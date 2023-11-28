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· Ульяна Сенько

Закупитесь ими сейчас: к Новому году эти продукты точно подорожают

Закупитесь ими сейчас: к Новому году эти продукты точно подорожают

oleoscope.com

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Финансовые эксперты предупреждают россиян, что некоторые продукты для праздничного новогоднего стола стоит начать покупать в ближайшее время, так как совсем скоро они начнут стремительно дорожать, сообщает progorod58.

Эксперты назвали продукты, цены которых уже в ближайшем будущем поползут вверх: к ним относятся фрукты, овощи и рыба, которые доставляются в Российскую Федерацию из зарубежных стран. Причиной роста цен на продукты к новогоднему столу является увеличение трат на перевозку, доставку и горючее топливо.

Однако специалисты и обрадовали, так как по прогнозу экспертов некоторые их праздничных продуктов, наоборот, подешевеют. К ним относятся фрукты, такие как хурма и мандарины, а также спиртные напитки.

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