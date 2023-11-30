Закупитесь ими сейчас: к Новому году эти продукты серьезно подорожают

Граждан Российской Федерации предупреждают, что в ближайшее время в преддверии новогодних праздников продукты, чаще всего покупаемые для стола, подорожают, сообщает progorod58.

Финансовые эксперты составили прогноз, в котором содержится информация о том, стоимость каких продуктов питания в скором времени стремительно поползет вверх. К ним относятся сезонные свежие фрукты и овощи, а также рыба, которые привозятся в нашу страну из-за рубежа. Как объяснили специалисты, рост цен на вышеперечисленные продукты связан с увеличением трат на их транспортировку и топливо. Вместе с тем, в канун новогодних праздников увеличатся цены на мясо, а именно, говядину, на икру, хлеб, макароны и рис.

Однако есть повод и для радости, так как финансовые эксперты предполагают, что на ряд популярных продуктов цена, наоборот, упадет. Стоимость таких продуктов как мандарины, гречка, баранина, маргарин, чай и алкоголь снизится.