Закружит вихрь перемен: кого в мае ждет смена работы или переезд — таро-гороскоп на май

Тарологи сделали расклад для Близнецов — и он оказался насыщен глубоким смыслом. В первой половине месяца их судьбой управляет аркан «Смерть». Но не стоит пугаться: в Таро это вовсе не предвестник трагедий, а символ обновления и трансформации.

Что значит аркан «Смерть»?

Это не про физическое завершение, а про необходимость расставания с тем, что отжило своё:

старыми привычками,

изжившими себя отношениями,

нелюбимой работой,

ментальными ограничениями.

Прошлое остаётся за спиной — впереди обновление и расцвет.

Что ждёт Близнецов в мае

По словам тарологов:

Близнецы вступают в белую полосу жизни

Их ждут важные события как в эмоциональной, так и в материальной сфере

Перемены могут быть резкими, но они неизбежны и позитивны.

Возможные сценарии:

Смена работы или карьерный поворот

Переезд в новый город или страну

Окончание сложных отношений

Или, наоборот, создание новой семьи

Главное — не бояться

Любая трансформация требует решительности. Май — идеальное время для Близнецов, чтобы отпустить всё лишнее и сделать шаг вперёд.