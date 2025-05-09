Закружит вихрь перемен: кого в мае ждет смена работы или переезд — таро-гороскоп на май
dzen.ru
Тарологи сделали расклад для Близнецов — и он оказался насыщен глубоким смыслом. В первой половине месяца их судьбой управляет аркан «Смерть». Но не стоит пугаться: в Таро это вовсе не предвестник трагедий, а символ обновления и трансформации.
Что значит аркан «Смерть»?
Это не про физическое завершение, а про необходимость расставания с тем, что отжило своё:
- старыми привычками,
- изжившими себя отношениями,
- нелюбимой работой,
- ментальными ограничениями.
Прошлое остаётся за спиной — впереди обновление и расцвет.
Что ждёт Близнецов в мае
По словам тарологов:
- Близнецы вступают в белую полосу жизни
- Их ждут важные события как в эмоциональной, так и в материальной сфере
Перемены могут быть резкими, но они неизбежны и позитивны.
Возможные сценарии:
- Смена работы или карьерный поворот
- Переезд в новый город или страну
- Окончание сложных отношений
- Или, наоборот, создание новой семьи
Главное — не бояться
Любая трансформация требует решительности. Май — идеальное время для Близнецов, чтобы отпустить всё лишнее и сделать шаг вперёд.
«Иногда, чтобы зажить по-новому, нужно отпустить старое с благодарностью», — напоминают эксперты по Таро.
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