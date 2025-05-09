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Закружит вихрь перемен: кого в мае ждет смена работы или переезд — таро-гороскоп на май

Тарологи сделали расклад для Близнецов — и он о...

dzen.ru

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Тарологи сделали расклад для Близнецов — и он оказался насыщен глубоким смыслом. В первой половине месяца их судьбой управляет аркан «Смерть». Но не стоит пугаться: в Таро это вовсе не предвестник трагедий, а символ обновления и трансформации.

Что значит аркан «Смерть»?

Это не про физическое завершение, а про необходимость расставания с тем, что отжило своё:

  • старыми привычками,
  • изжившими себя отношениями,
  • нелюбимой работой,
  • ментальными ограничениями.

Прошлое остаётся за спиной — впереди обновление и расцвет.

Что ждёт Близнецов в мае

По словам тарологов:

  • Близнецы вступают в белую полосу жизни
  • Их ждут важные события как в эмоциональной, так и в материальной сфере

Перемены могут быть резкими, но они неизбежны и позитивны.

Возможные сценарии:

  • Смена работы или карьерный поворот
  • Переезд в новый город или страну
  • Окончание сложных отношений
  • Или, наоборот, создание новой семьи

Главное — не бояться

Любая трансформация требует решительности. Май — идеальное время для Близнецов, чтобы отпустить всё лишнее и сделать шаг вперёд.

«Иногда, чтобы зажить по-новому, нужно отпустить старое с благодарностью», — напоминают эксперты по Таро.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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