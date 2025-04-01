Закопал заживо из-за картошки: россиянин жестоко расправился с женщиной

Тавдинский районный суд вынес приговор местному жителю, признав его виновным в убийстве. Поводом для трагедии стал бытовой конфликт — мужчину возмутило, что его знакомая использовала немытую картошку во время готовки.

По данным прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел в июне 2024 года. Подсудимый вместе с потерпевшей и другими знакомыми распивал алкоголь. Позже они отправились к нему домой, где между ними вспыхнула ссора. Мужчина жестоко избил женщину кочергой.

На следующее утро, когда женщина была без сознания, он отнес её на соседний участок и закопал живьем. Позже, чтобы скрыть следы преступления, перезахоронил тело в собственном огороде.

Суд признал мужчину виновным по статье 105 УК РФ (убийство) и назначил наказание — 12 лет лишения свободы в колонии особого режима, сообщает Lenta.ru.