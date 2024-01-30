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Забытые супы из СССР: раньше ими могли накормить всю нацию — экономно и вкусно

Забытые супы из СССР: раньше ими могли накормить всю нацию — экономно и вкусно

za-edoy.ru

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Блюда эпохи СССР знамениты тем, что готовились из простых и недорогих ингредиентов, но при этом получались очень вкусными. Рецепты старых супов сохранились до сих пор, так как их обожали наши бабушки, родители, а теперь любим и мы, сообщает sevastopolmedia.

  • Советский молочный суп:

Ингредиенты:

500 мл молока;

Полстакана мелкой вермишели;

Два стакана сахара;

5–10 г сливочного масла.

Способ приготовления:

Доведите молоко до кипения. Добавьте вермишель и две ст. ложки сахара. Варите 10 минут. После готовности добавьте сливочное масло.

  • Щи по-сельски:

Ингредиенты:

500 г свежей капусты;

Две картошки;

Одна луковица;

Одна морковь;

200 г томатного сока;

Две столовых ложки растительного масла;

Соль, перец, лавровый лист.

Способ приготовления:

Нарежьте капусту, картошку, лук и морковь. Обжарьте лук с морковью на растительном масле. Добавьте капусту, картошку, томатный сок, соль, перец и лавровый лист. Варите до готовности.

  • Картофельный суп с лапшой:

Ингредиенты:

4 картошки;

Одна луковица;

Одна морковь;

100 г лапши;

Две столовых ложки масла;

Зелень, соль, перец.

Способ приготовления:

Нарежьте картошку, лук, морковь. Обжарьте на масле. Добавьте вареную лапшу, варите до готовности. Подавайте с зеленью.

Эти воспоминания о вкусных и традиционных супах приносят радость и тепло, напоминая о том, какими простыми, но вкусными были блюда на советской кухне.

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