Забытые супы из СССР: раньше ими могли накормить всю нацию — экономно и вкусно
za-edoy.ru
Блюда эпохи СССР знамениты тем, что готовились из простых и недорогих ингредиентов, но при этом получались очень вкусными. Рецепты старых супов сохранились до сих пор, так как их обожали наши бабушки, родители, а теперь любим и мы, сообщает sevastopolmedia.
- Советский молочный суп:
Ингредиенты:
500 мл молока;
Полстакана мелкой вермишели;
Два стакана сахара;
5–10 г сливочного масла.
Способ приготовления:
Доведите молоко до кипения. Добавьте вермишель и две ст. ложки сахара. Варите 10 минут. После готовности добавьте сливочное масло.
- Щи по-сельски:
Ингредиенты:
500 г свежей капусты;
Две картошки;
Одна луковица;
Одна морковь;
200 г томатного сока;
Две столовых ложки растительного масла;
Соль, перец, лавровый лист.
Способ приготовления:
Нарежьте капусту, картошку, лук и морковь. Обжарьте лук с морковью на растительном масле. Добавьте капусту, картошку, томатный сок, соль, перец и лавровый лист. Варите до готовности.
- Картофельный суп с лапшой:
Ингредиенты:
4 картошки;
Одна луковица;
Одна морковь;
100 г лапши;
Две столовых ложки масла;
Зелень, соль, перец.
Способ приготовления:
Нарежьте картошку, лук, морковь. Обжарьте на масле. Добавьте вареную лапшу, варите до готовности. Подавайте с зеленью.
Эти воспоминания о вкусных и традиционных супах приносят радость и тепло, напоминая о том, какими простыми, но вкусными были блюда на советской кухне.