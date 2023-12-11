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«Забрали в военкомат прямо из такси»: в России продолжаются рейды по вручению повесток

«Забрали в военкомат прямо из такси»: в России продолжаются рейды по вручению повесток

Global Look Press / Кошелев Илья

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В ряде регионов Российской Федерации большому количеству мужчин были вручены повестки в военные комиссариаты. Как заявляют представители правоохранительных органов, рейды проходят для поиска нелегально находящихся на территории России иностранцев, а также мигрантов, которые получили паспорт гражданина РФ, но проигнорировали закон и не встали на воинский учет.

Стало известно, что одна из последних подобных проверок прошла в аэропорту города Владивостока. А именно, силовики проверяли таксистов-мигрантов на соблюдение миграционного законодательства, в результате чего был составлен 31 протокол о нарушениях, а также были вручены 10 повесток в военкомат, сообщает управление МВД по Приморскому краю.

Ранее масштабное вручение повесток состоялось в городах Казань, Алексин, Электросталь, Красноярск и Санкт-Петербург. Сотрудники полиции, Росгвардии и ОМОН проверяли сортировочные центры магазинов, предприятия по изготовлению продуктов питания, склады продовольственных и цветочных магазинов. В общей сложности в перечисленных городах было задержано приблизительно 175 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, которые были привлечены к ответственности, предусмотренной законом России, а также было вручено около 100 повесток в военкомат мигрантам с российским гражданством, которые уклонялись от призыва на службу в армию Российской Федерации.

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