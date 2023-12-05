«Забрали в военкомат несколько автобусов»: повестки стали вручать прямо на рабочем месте

Появилась информация, что вручение повесток в России прямо на рабочих местах продолжается.

Как передал новостной telegram-канал «Baza», 5 дней назад, 30 ноября, сотрудники правоохранительных органов нашей страны неожиданно заявились на склад магазина «Вайлдберриз» в городе Алексин Тульской области и провели рейд прежде всего с целью выявления граждан РФ, которые не встали на воинский учет. После масштабной проверки документов работников СЦ, которые получили российские паспорта, но старались уклониться от службы в армии, увезли в военкоматы. Как сообщает портал «Химкинские новости», силовики совместно со службой безопасности маркетплейса вручили повестки в военкомат 10-ти сотрудникам склада.

Ранее подобная внезапная проверка сотрудниками ОМОН, Росгвардии и полиции прошла и в сортировочном центре «Вайлдберриз» в городе Электросталь, в ходе которого было задержано 150 человек: в это число входят нелегально находящиеся на территории страны иностранцы, а также мигранты с гражданством, которые не встали на воинский учет.