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«Забрали в военкомат несколько автобусов»: повестки начали вручать прямо на рабочем месте

«Забрали в военкомат несколько автобусов»: повестки начали вручать прямо на рабочем месте

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Масштабное вручение повесток в военкоматы гражданам России продолжается: стало известно, что недавно в Тульской области в городе Алексин на складе маркетплейса «Вайлдберриз» прошел рейд представителями правоохранительных органов, в ходе которого сотрудникам вручались повестки, сообщает telegram-канал «Baza».

Согласно данным, 30 ноября в сортировочный центр магазина вторглась группа силовиков, сопровождаемая несколькими микроавтобусами, с целью проверки склада и поиска россиян, не вставших на воинский учет. После рейда, работников увозили в военкоматы для дальнейшей проверки. Уточняется, что забирали даже тех граждан, которые на воинском учете уже состоят.

Напомним, что подобная проверка проходит не впервые: ранее в сортировочном центре «Вайлдберриз» города Электросталь силовики также неожиданно нагрянули для поиска нелегалов и мигрантов, получивших гражданство нашей страны, но не вставших на воинский учет. После проверки, выявленных нарушителей, количество которых не уточняется, сажали в автобусы и увозили в военные комиссариаты.

Пресс-служба крупнейшего в нашей стране онлайн-магазина сообщила, что проведенные рейды, действительно, связаны с проверкой документов, и работники, которые успешно ее прошли, возвращаются на свои рабочие места.

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