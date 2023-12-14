Новости России
· Ульяна Сенько

Забрали в армию прямо из дома или с работы: в России продолжаются рейды по поиску призывников

Забрали в армию прямо из дома или с работы: в России продолжаются рейды по поиску призывников

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В регионах России прошли масштабные рейды по вручению повесток мужчинам в военкоматы: проверки и вручение документов проходят прямо на рабочих местах.

Сотрудники правоохранительных органов посещают склады, сортировочные центры, заводы, предприятия по изготовлению продуктов питания и другие с целью выявления и поиска в первую очередь иностранцев, находящихся на территории РФ нелегально, во вторую - мигрантов, получивших гражданство, но проигнорировавших требование законодательства о том, что нужно вставать на воинский учет.

Рейды силовиков прошли в следующих субъектах РФ: аэропорт города Владивосток, где проверялись все таксисты на предмет нарушения миграционного законодательства, в ходе чего мигрантам было вручено 10 повесток в военные комиссариаты, сообщило управление МВД по Приморскому краю; Казань, где 7-ми иностранцам с российским гражданством были вручены извещения о необходимом посещении военкомата; в городах Алексин и Электросталь правоохранительные органы проверяли склады крупнейшего маркетплейса Wildberries, в процессе в сумме было выявлено приблизительно 160 нарушителей, в число которых вошли нелегалы и мигранты, не вставшие на воинский учет, одним вручались повестки на месте, других уклонистов от призыва увозили на автобусах сразу с рабочих мест; в Красноярске также прошла проверка, в ходе которой 13 мужчинам были вручены документы, извещающие о посещении военкомата, а еще 6 человек получили направления для постановки на воинский учет.

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