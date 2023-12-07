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За воду и отопление с декабря платить больше не придется. Пенсионеры затанцевали от счастья

За воду и отопление с декабря платить больше не придется. Пенсионеры затанцевали от счастья

emilia-spanish.ru

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Эксперт Сергей Власов рассказал россиянам, что в законодательстве произошло важное изменение, направленной на защиту пенсионеров, а также на улучшение их качества жизни, сообщает progorod58.

Перемена заключается в том, что с декабря 2023 года у пожилых граждан нашего государства появилась возможность либо не платить за некачественно предоставленные управляющими компаниями услуги, в которые входят вода и отопление, либо компенсировать половину выплаченной суммы.

Иначе говоря, если коммунальные службы не выполняют условия договора, включая недостаточное тепло и ржавую воду в квартирах, то пенсионеры могут заснять эти нарушения на камеру и предоставить в соответствующие службы, вследствие чего будут освобождены от оплаты или же возместят половину выплаченных за услуги денежных средств.

Уточним, что данное изменение было подтверждено Верховным судом Российской Федерации.

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