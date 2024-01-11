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За воду и отопление платить не придется: пожилым гражданам объявили о радостном сюрпризе

За воду и отопление платить не придется: пожилым гражданам объявили о радостном сюрпризе

mos.ru

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Пенсионерам обещают приятный сюрприз в виде новых возможностей освобождения от оплаты коммунальных услуг, начиная с 11 января, сообщает PRIMPRESS, ссылаясь на пенсионного эксперта Анастасию Кирееву.

По словам Киреевой, сократить расходы по ЖКХ смогут пенсионеры в различных регионах страны, причем процедура оформления данной возможности стала более простой. Для освобождения от оплаты коммунальных услуг нужно соблюсти определенные условия.

Например, если услуги были предоставлены некачественно, то пенсионеры могут освободить себя от их оплаты. Например, в случае неподходящего цвета воды из крана или отсутствия горячей воды нужно подать заявление в соответствующие службы.

Киреева подчеркнула, что теперь освободиться от коммунальных расходов стало проще. Ранее, чтобы заявить о некачественных услугах, требовалось официальное подтверждение от управляющей компании. Теперь же достаточно предоставить доказательства в виде фотографий или видеозаписей.

Эксперт также отметила, что граждане могут получить не только перерасчет по квитанциям, но и компенсацию морального вреда, размер которой может составить до половины суммы платежей.

Также пенсионерам предоставляется возможность не платить за отопление, если установлен специальный счетчик тепловой энергии. В случае непризнания показаний прибора учета коммунальными службами, оплата за отопление может быть полностью отменена, как решено Конституционным судом Российской Федерации.

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