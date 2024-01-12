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За воду и отопление платить больше не надо: пожилым гражданам объявили о приятном сюрпризе

За воду и отопление платить больше не надо: пожилым гражданам объявили о приятном сюрпризе

9111.ru

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Пожилым россиянам рассказали, что у них есть полное право освободить себя от оплаты отопления и водоснабжения, но при определенных условиях, передает «Примпресс».

Эксперт Анастасия Киреева подчеркивает, что уменьшить свои расходы по ЖКХ смогут многие пенсионеры в разных регионах России. Условия для использования этой возможности специально упростили для пожилых граждан, предоставив им такую возможность в определенных сценариях.

Не платить за КУ можно будет, если оказанные услуги были некачественными. Киреева поясняет: «Если вода из крана имеет неудовлетворительный цвет или поступает ледяной вместо горячей, это нарушает нормативы. Следовательно, за такую услугу можно не платить, предоставив соответствующее заявление».

Специалист отмечает, что процедура избавления от таких расходов стала легче. Ранее требовалось вмешательство специалистов УК для фиксации ситуации, но теперь будет достаточно предоставить подтверждение некачественных услуг в виде фотографий или видеозаписей.

Вместе с тем за некачественно оказанные коммунальные услуги у российский пенсионеров есть возможность вернуть половину суммы, что было подтверждено Верховным судом РФ.

Кроме того, установка специального счетчика на отопление позволит избежать оплаты этой услуги. Счетчик будет регистрировать расход тепловой энергии, и если коммунальные службы не примут эти данные, квитанцию можно будет не оплачивать, что было подтверждено Конституционным судом.

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