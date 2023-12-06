За отопление и воду с декабря можно не платить. Пенсионеры затанцевали от радости

Российских пенсионеров порадовали хорошей новостью, которая касается освобождения от оплаты коммунальных услуг, сообщает информационно-новостной портал progorod58.

С декабря 2023 года у пожилых граждан Российской Федерации появилось полное право не платить за некачественно предоставленные воду и отопление, поделился эксперт Сергей Власов.

То есть, если в квартире холоднее, чем должно быть, или вода из-под крана течет грязная и ржавая, то пенсионеры могут зафиксировать это все на камеру и предоставить в качестве доказательства того, что управляющие компании не выполняют условия договора, заключенные с ними. Впоследствии пожилых граждан в вышеописанных ситуациях могут освободить от оплаты услуг.

Более того, Верховный суд Российской Федерации подтвердил, что пенсионеры имеют возможность возместить половину стоимости услуги, которая их не устроила.