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· 16+ · Ульяна Сенько

За долгие и счастливые 117 лет, которые она прожила, не ела ни фруктов, ни овощей, но в ее рационе на протяжении жизни было всего одно блюдо

Её секрет долгой жизни оказался удивительно про...

azh.kz

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Её секрет долгой жизни оказался удивительно прост. Женщина, прожившая более 90 лет, уверена, что основой здоровья является не модное питание или редкие суперфуды, а простота в еде и спокойствие в душе. Рацион был минималистичен — без излишеств, но стабилен, что, по её словам, куда важнее разнообразия.

Она делала ставку на углеводы — основной источник энергии, избегая строгих ограничений и модных схем. Хотя в её меню не было множества овощей и фруктов, она подчёркивает: именно умеренность и размеренность позволили сохранить силы и бодрость.

Её день включал в себя обязательные прогулки, немного движения и тепло близких. Отказ от стрессов и перегрузок стал её личной философией. Женщина подчёркивает: важно не только, что ты ешь, но и как живёшь — в гармонии с собой.

Врачи поддерживают её мнение. Они утверждают, что здоровье — это синтез питания, сна, эмоционального фона и социальной среды. Настоящее долголетие начинается с баланса, а универсального рецепта нет: всё индивидуально, и главное — слушать своё тело.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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