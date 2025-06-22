За долгие и счастливые 117 лет, которые она прожила, не ела ни фруктов, ни овощей, но в ее рационе на протяжении жизни было всего одно блюдо

Её секрет долгой жизни оказался удивительно прост. Женщина, прожившая более 90 лет, уверена, что основой здоровья является не модное питание или редкие суперфуды, а простота в еде и спокойствие в душе. Рацион был минималистичен — без излишеств, но стабилен, что, по её словам, куда важнее разнообразия.

Она делала ставку на углеводы — основной источник энергии, избегая строгих ограничений и модных схем. Хотя в её меню не было множества овощей и фруктов, она подчёркивает: именно умеренность и размеренность позволили сохранить силы и бодрость.

Её день включал в себя обязательные прогулки, немного движения и тепло близких. Отказ от стрессов и перегрузок стал её личной философией. Женщина подчёркивает: важно не только, что ты ешь, но и как живёшь — в гармонии с собой.

Врачи поддерживают её мнение. Они утверждают, что здоровье — это синтез питания, сна, эмоционального фона и социальной среды. Настоящее долголетие начинается с баланса, а универсального рецепта нет: всё индивидуально, и главное — слушать своё тело.