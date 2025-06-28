За долгие и счастливые 117 лет, которые она прожила, не ела ни фруктов, ни овощей, но в ее рационе на протяжении жизни было это особенное блюдо
azh.kz
Современные тренды учат нас считать шаги и питаться как веган. Но героиня этой истории прожила долгую жизнь иначе. Её рецепт — простая еда, душевное спокойствие и прогулки на свежем воздухе.
Она не знала слов «интервальное голодание» или «метаболический индекс». Просто ела как привыкла с молодости. Её рацион был углеводным — без переедания, без фанатизма. Всё — по самочувствию.
Каждый день у неё был свой ритуал: выйти на улицу, немного пройтись, поговорить с родными. Её день никогда не был загружен до предела. Она выбирала тишину, размеренность, тёплый разговор.
Медики соглашаются: не всегда важны тренды. Гораздо важнее то, как человек себя ощущает. Гармония с собой, чёткий режим и эмоциональный комфорт порой важнее любого суперфуда.
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