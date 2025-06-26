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· 16+ · Ульяна Сенько

За долгие и счастливые 117 лет, которые она прожила, не ела ни ягод, ни овощей, но в ее меню на протяжении жизни было всего одно блюдо

Современный мир диктует нам правила: ешь зелень...

azh.kz

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Современный мир диктует нам правила: ешь зелень, исключи углеводы, медитируй. Но одна пожилая женщина доказала: для долгой жизни не нужно следовать трендам. Всё, что ей помогло, — это простота, размеренность и внутренняя гармония.

Она не прибегала к «суперпродуктам», не сидела на строгих диетах. Её еда была привычной, не изобиловала витаминами и минералами. Зато в рационе была стабильность, а не попытки что-то «исправить».

Каждый день она уделяла внимание движению, но не перенапрягалась. Прогулка на свежем воздухе и доброе слово от родного — этого было достаточно. Она верила, что главное — это душевное спокойствие и забота о себе без фанатизма.

Врачи подтверждают: важно соблюдать баланс. Правильный сон, здоровый настрой и отказ от перегрузок могут сыграть более важную роль, чем капуста кейл и чиа. Жизнь — это не марафон, а ритм, который нужно чувствовать.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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