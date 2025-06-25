За долгие и счастливые 117 лет, которые она провела, не ела ни фруктов, ни овощей, но в ее меню на протяжении жизни было всего одно блюдо
azh.kz
Секрет здоровья женщины, прожившей долгую и активную жизнь, оказался вовсе не в чудо-продуктах. Она утверждает, что всё дело в спокойствии, умеренном питании и простой жизненной философии. Она не гонялась за диетами, не придерживалась модных трендов, но при этом оставалась бодрой до преклонных лет.
Основой её рациона были углеводы — крупы, хлеб, макароны. Фрукты и овощи не играли ключевой роли. Однако режим и умеренность стали тем фундаментом, на котором держалось её здоровье.
Ежедневные прогулки, отсутствие перегрузок, тёплые отношения с родными и отсутствие тревоги — всё это стало для неё источником внутренней силы. Она избегала суеты и жила с наслаждением в моменте.
Врачи подчёркивают: нет универсального рецепта долголетия. Каждый организм уникален. Но спокойствие, хорошее настроение и чёткий режим играют огромную роль в поддержании здоровья.
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