За долгие и счастливые 117 лет, которые она провела, не ела ни фруктов, ни овощей, но в ее меню на протяжении жизни было всего одно блюдо

Секрет здоровья женщины, прожившей долгую и активную жизнь, оказался вовсе не в чудо-продуктах. Она утверждает, что всё дело в спокойствии, умеренном питании и простой жизненной философии. Она не гонялась за диетами, не придерживалась модных трендов, но при этом оставалась бодрой до преклонных лет.

Основой её рациона были углеводы — крупы, хлеб, макароны. Фрукты и овощи не играли ключевой роли. Однако режим и умеренность стали тем фундаментом, на котором держалось её здоровье.

Ежедневные прогулки, отсутствие перегрузок, тёплые отношения с родными и отсутствие тревоги — всё это стало для неё источником внутренней силы. Она избегала суеты и жила с наслаждением в моменте.

Врачи подчёркивают: нет универсального рецепта долголетия. Каждый организм уникален. Но спокойствие, хорошее настроение и чёткий режим играют огромную роль в поддержании здоровья.